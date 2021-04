Volontari: Caritas Vittorio Veneto, “over 60, presenti in modo capillare sul territorio, generosi e soddisfatti”

Presenza capillare sul territorio, fedeltà al servizio e soddisfazione nell’aiutare gli altri: è il volto dei 268 volontari nelle 12 foranie della Sinistra Piave in servizio presso la Caritas della diocesi di Vittorio Veneto (Tv). A scattare la fotografia sono le due tesi di laurea in statistica all’Università di Padova di Giuseppe Biasion e Annalaura Isolati. Il 75% dei volontari ha più di 61 anni, il 75% è donna, il 61% fa volontariato anche altrove.

Uno dei dati più indicativi che emerge dalla ricerca è relativo alla capacità di Caritas Vittorio Veneto di fidelizzare i propri volontari senza trascurare il coinvolgimento di nuove persone. Se infatti sono oltre 100 quelli che svolgono servizio da 10 o più anni, sono più di 150 quelli che sono entrati a far parte di Caritas nell’ultima decade.

Questa capacità di “reclutare” nuovi volontari deriva anche dalla estrema capillarità sul territorio di Caritas. Tutte le foranie sono infatti rappresentate, in relazione alla propria popolazione, da un buon numero di volontari.

Il 49% del campione sceglie questo servizio per “essere utile”, il 24% come “missione”, mentre il 15% per “aiutare i poveri”. Il servizio in Caritas Vittorio Veneto è un’esperienza molto positiva per la maggior parte degli intervistati: infatti quasi la metà (il 47%) ha risposto con il massimo punteggio alla domanda sulla soddisfazione relativa alla propria attività di volontariato, mentre il totale dei voti positivi si attesta intorno al 95%; tuttavia oltre l’85% del campione desidererebbe alzare il livello del proprio servizio.