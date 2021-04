Coronavirus Covid-19: Pontificio Cons. promozione nuova evangelizzazione, santuari del mondo in preghiera a maggio per fine pandemia

Saranno trenta santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario ogni giorno del mese di maggio in una maratona di preghiera dal tema: “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”, per invocare la fine della pandemia. “L’iniziativa, nata per vivo desiderio di Papa Francesco e promossa dal Pontificio Consiglio per promozione della nuova evangelizzazione, coinvolgerà in modo speciale tutti gli altri santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario”, si legge su Vatican News.

La preghiera sarà aperta da Papa Francesco il primo maggio e sarà conclusa da lui stesso il 31 maggio. La recita del Rosario sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno.