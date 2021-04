Coronavirus Covid-19: Css, Aifa, min. Salute, “vaccino Johnson&Johnson sicuro. Uso preferenziale per over 60”

“Preso atto del pronunciamento dell’Ema e del parere della Cts di Aifa, che ribadisce l’estrema rarità degli eventi di trombosi associata a trombocitopenia descritti a seguito della vaccinazione contro Covid-19 effettuata con il vaccino Janssen-Johnson & Johnson, e considerato che tale vaccino si è dimostrato sicuramente efficace nel ridurre il rischio di malattia grave, ospedalizzazione e morte connesso al Covid-19, si raccomandano le stesse condizioni di utilizzo del vaccino Vaxzevria”. Lo scrivono in una nota diffusa nella tarda serata di ieri il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, il direttore generale di Aifa, Nicola Magrini, e il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza. “Pertanto – conclude la nota -, il vaccino Janssen, il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente somministrato a persone di età superiore ai 60 anni, ovvero a coloro che, avendo un rischio elevato di malattia grave e letale, necessitano di essere protette in via prioritaria”.