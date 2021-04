Recovery Plan: sindaci incontrano Draghi. Nardella (Città metropolitane), “pronti a sostenere l’azione del governo per il rilancio del Sistema Paese”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Siamo estremamente soddisfatti di questo incontro e come sindaci metropolitani siamo pronti a sostenere l’azione del governo sulla difficile ma fondamentale opera di rilancio del Sistema Paese”. Lo ha dichiarato Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane dell’Anci, al termine dell’incontro dei quattordici primi cittadini delle città maggiori con il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi.

“Dall’incontro di oggi – ha evidenziato Nardella – sono emerse novità e conferme a partire dal riconoscimento delle Città metropolitane tra gli enti attuatori del piano nazionale di resilienza e rilancio”. “È stata poi confermata l’intenzione di avviare concorsi per assumere a tempo determinato i profili tecnici necessari per seguire l’andamento del piano e – ha proseguito – quella di procedere velocemente con la semplificazione normativa, anche attraverso la riforma della giustizia civile e della pubblica amministrazione, operazioni indispensabili per comprimere i tempi di realizzazione delle opere”.

Infine, il coordinamento dei sindaci metropolitani ha trasmesso agli uffici del presidente Draghi il dossier nel quale sono contenuti anche alcuni progetti bandiera città per città, a partire dall’ambiente e dalla transizione digitale. Il ministro Franco ha poi rassicurato i sindaci in merito all’impegno del Governo ad aiutare gli enti locali nella difficile gestione dei bilanci del 2021, in particolare su Tari e Cosap.