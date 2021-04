Recovery Plan: sindaci incontrano Draghi. Decaro (Anci), “fondamentale ottenere finanziamenti diretti, iter semplificati e assunzione di personale”

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

“Abbiamo rinnovato al presidente Draghi la richiesta dei sindaci italiani: portare il contributo fondamentale dei Comuni all’impresa straordinaria di rilancio del Paese che è il Recovery Plan. Abbiamo ottenuto rassicurazioni riguardo al nostro ruolo e agli interventi necessari per metterci in condizione di attuare il piano”. Lo ha dichiarato Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), al termine dell’incontro dei quattordici sindaci delle città maggiori con il presidente del Consiglio dei ministri.

“Nel confronto col premier, sempre attento alle nostre richieste, abbiamo evidenziato che coinvolgere gli amministratori locali è fondamentale per non sprecare l’occasione del Recovery Plan, obiettivo che condividiamo col governo e con l’intero Paese”, ha spiegato Decaro. “Tre – ha proseguito – le questioni fondamentali che gli abbiamo sottoposto: servono finanziamenti diretti alle città, per evitare di perdere tempo in decreti interministeriali e bandi regionali; sono necessari interventi di semplificazione degli iter di autorizzazione dei progetti e assegnazione dei fondi; riteniamo indispensabili assunzioni a tempo determinato legate alle attività del Recovery. In sintesi per realizzare gli obiettivi del Piano straordinario servono fondi, iter rapidi e persone in grado di tradurre le intenzioni in opere”.