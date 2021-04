Giordania: Pizzaballa (patriarca Gerusalemme) a re Abdullah, “il Paese continui a essere oasi di incontro per tutti”

Patriarca Pizzaballa con Re Giordania

Messaggio di congratulazioni di Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, al re di Giordania Abdullah II Ibn Al-Hussein, in occasione del centenario della Nazione (1921-2021). Lo riferisce il Patriarcato latino di Gerusalemme. Nel testo Pizzaballa conferma “la volontà del Patriarcato latino di continuare la cooperazione con sua maestà, attraverso le chiese, le scuole e le altre istituzioni ecclesiastiche, che operano in ambito spirituale, culturale e umanitario al servizio del popolo giordano, nonché per il consolidamento dei valori della pace, del dialogo e della convivenza civile”. Il messaggio termina con la preghiera a Dio affinché “conservi sempre la salute e la saggezza necessarie per guidare il caro popolo giordano e per dirigere la nave giordana verso l’approdo della sicurezza e della stabilità, oltre a promuovere iniziative di dialogo a beneficio di tutti”. Da qui l’auspicio che “la Giordania, sotto la guida del re Abdullah II e della famiglia hashemita, continui ad essere un’oasi di incontro per tutti” ribadendo le parole di apprezzamento di Papa Francesco rivolte alla Giordania “così accogliente nei confronti dei fratelli profughi e capace di dare loro tutta l’assistenza materiale e morale necessaria”.