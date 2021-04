Messico: il nunzio apostolico celebrerà venerdì una messa ad Aguililla, nella diocesi di Apatzingán, centro di scontri tra cartelli del narcotraffico

Il nunzio apostolico in Messico, mons. Franco Coppola, celebrerà venerdì prossimo una messa implorando pace e sicurezza nel municipio di Aguililla, nella diocesi di Apatzingán (Michoacán). Ne dà notizia il vescovo della diocesi stessa, mons. Cristóbal Ascencio García, il quale riferisce, in una nota, che il nunzio ha espresso il desiderio di visitare la diocesi, in occasione dell’Assemblea plenaria della Conferenza episcopale messicana, durante la quale si è parlato della situazione molto difficile che sta affrontando la diocesi di Apatzingán, che abbraccia territori spesso isolati e non controllati dallo Stato e dove sono molto alti i livelli di violenza.

La scelta della località nella quale celebrare la messa è caduta su Aguililla, municipio che vive nel terrore per la costante presenza di gruppi armati e per gli scontri tra i cartelli del narcotraffico, in particolare tra il Cartel Jalisco e Carteles Unidos. Drammatica, in particolare, è stata la giornata dello scorso 31 marzo, quando per tutta la giornata Aguililla è stata sotto il fuoco incrociato delle bande, con un bilancio finale di almeno 26 persone morte. Un anno e mezzo fa, nell’ottobre del 2019, sempre ad Aguililla, erano stati massacrati 14 agenti di polizia.