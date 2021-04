Sviluppo sostenibile: Salesiani, “rafforzare programmi di protezione sociale di fronte a pandemia”

Rafforzamento della legislazione e del finanziamento dei programmi di protezione sociale; priorità all’implementazione dei servizi finanziari digitali come metodo chiave per aumentare l’accesso finanziario a tutti; sviluppo di una sorta di “resilienza” delle iniziative sul clima, per assicurare che rimangano una priorità costante anche a fronte di sfide enormi come la pandemia. Sono questi i passi proposti dalla Procura missionaria salesiana di New Rochelle, “Salesians Missions Inc.”, in collaborazione con il Comitato delle Ong per il finanziamento allo sviluppo, durante un evento a latere del Forum delle Nazioni Unite sul finanziamento allo aviluppo 2021 (15 aprile), nel quale sono stati illustrati i risultati di una ricerca condotta in 7 Paesi sullo stato della protezione sociale, dell’inclusione finanziaria e digitale e delle iniziative economiche per il clima prima e durante la pandemia di Covid-19, e le “richieste” delle diverse comunità locali di base su questi temi. La ricerca, riferisce l’agenzia salesiana Ans, è stata condotta partendo dall’analisi dell’Agenda d’azione di Addis Abeba e dall’Accordo di Parigi, e degli impegni assunti in quelle circostanze e della loro traduzione e messa in opera sul campo. L’indagine ha rivelato la mancanza di meccanismi di applicazione e di parametri di riferimento necessari ad assicurare che gli impegni assunti nel campo della protezione sociale, dell’inclusione finanziaria e dei finanziamenti per il clima si traducessero in un cambiamento sostanziale per quelle comunità che più ne hanno bisogno. La ricerca, diffusa attraverso le Ong partner in sette Paesi (India, Nepal, Filippine, Haiti, Messico, Senegal e Kenya), ha misurato l’accesso ai servizi chiave nelle categorie di protezione sociale, inclusione finanziaria e digitale e finanza climatica e come l’accesso a questi servizi sia stato influenzato dalla pandemia di Covid-19. I risultati relativi ai servizi di protezione sociale variano molto da Paese a Paese e tra i servizi, con una notevole diminuzione dell’accesso alla sicurezza sociale e alla sanità nelle Filippine e in Messico. I finanziamenti alle iniziative per il clima e i programmi di resilienza sono diminuiti drasticamente in tutti e sette i Paesi analizzati. Questo suggerisce che i programmi per il clima sono tra i primi a venire tagliati quando arriva una situazione di crisi e ciò costituisce pertanto una grande sfide per lo sviluppo sostenibile a lungo termine. Le proposte avanzate dalla Procura missionaria “possono aiutare a garantire un continuo progresso verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile”.