25 aprile: Bianchi (min. Istruzione) ha incontrato il presidente dell’Anpi. Presentato il portale “Memoriale della Resistenza” per trasmettere valori ai giovani

Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato ieri pomeriggio il presidente dell’Associazione nazionale partigiani italiani (Anpi), Gianfranco Pagliarulo, in vista delle celebrazioni per il prossimo 25 aprile.

In questa occasione, è stato presentato al ministro il portale “Memoriale della Resistenza” (Noipartigiani.it), prodotto dall’Anpi. “Un patrimonio di testimonianze, video, interviste e racconti di partigiane e partigiani – si legge in un comunicato del Ministero – che sarà a disposizione per trasmettere alle nuove generazioni valori di giustizia, solidarietà, condivisione e coscienza dei diritti e dei doveri”. La valorizzazione di questo lavoro avverrà anche attraverso un’apposita comunicazione alle scuole e agli Uffici scolastici regionali.