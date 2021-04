Diocesi: Nocera-Sarno, venerdì si presenta in conferenza stampa istituzione del Tribunale locale per le cause dei santi

Venerdì 23 aprile, alle ore 10.30, presso il palazzo della curia vescovile di Nocera Inferiore si terrà la conferenza stampa per la presentazione del Tribunale diocesano per le cause dei santi di Nocera Inferiore-Sarno e l’inizio dell’iter di riconoscimento della santità dei servi di Dio don Enrico Smaldone e Alfonso Russo.

All’incontro con la stampa interverrà il vescovo di Nocera Inferiore-Sarno, mons. Giuseppe Giudice, ed il postulatore delle due cause, don Francesco Rivieccio.

L’accesso alla curia avverrà nel rispetto delle norme anti diffusione e contagio da Covid-19. La conferenza stampa sarà diffusa in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi e del giornale diocesano “Insieme”.