Papa Francesco: il 25 aprile ordinerà nove sacerdoti nella basilica di San Pietro

Il prossimo 25 aprile, Papa Francesco celebrerà la Messa nella basilica di San Pietro, alle 9, e conferirà l’ordinazione presbiterale ad alcuni diaconi, alla presenza di un numero limitato di fedeli. Lo annuncia con una nota la Sala stampa vaticana. Si tratta di nove sacerdoti della diocesi di Roma. Lo scorso anno le ordinazioni presbiterali furono posticipate e celebrate dal cardinale vicario Angelo De Donatis a San Giovanni in Laterano per via della pandemia; ma domenica 25 aprile, sarà nuovamente il Papa a presiedere il rito nella basilica di San Pietro e nella domenica del Buon Pastore.

I giovani che saranno consacrati – al momento sono in ritiro spirituale di preparazione in un monastero – si sono formati nei diversi seminari diocesani. In sei hanno studiato al Pontificio Seminario Romano Maggiore: si tratta di George Marius Bogdan, Salvatore Marco Montone, Manuel Secci, Diego Armando Barrera Parra, Salvatore Lucchesi e Giorgio De Iuri. Due si sono invece formati al Collegio diocesano Redemptoris Mater – Riccardo Cendamo e Samuel Piermarini – e uno al Seminario della Madonna del Divino Amore, Mateus Henrique Ataide da Cruz.