Filippine: mons. Palma (Cebu), “Giubileo occasione per rivivere la grazia del battesimo e la missio ad gentes”

“Celebrare i 500 anni di cristianesimo nelle Filippine è un’opportunità per rivivere la grazia del Battesimo che ci rende testimoni di Cristo e missionari, a livello personale e comunitario. Tutti abbiamo ricevuto il ​​mandato missionario di annunciare e testimoniare la fede e l’amore di Cristo nel Paese e nel mondo”: lo ha detto all’agenzia Fides l’arcivescovo di Cebu, mons. Jose S. Palma, ricordando che la Chiesa celebra nel 2021 l’anno della “missio ad gentes”. Tra le celebrazioni simboliche giubilari, dopo l’apertura delle Porte sante in oltre cento chiese, avvenuta la Domenica di Pasqua, vi è stata la commemorazione del primo battesimo, organizzata a Cebu, nelle Filippine centrali. La messa di commemorazione è stata presieduta dall’arcivescovo Charles J. Brown, nunzio apostolico nelle Filippine che ha esortato i cattolici del Paese a “vivere il loro impegno battesimale con coraggio, zelo e fedeltà” e “a condividere il messaggio del Vangelo con parole e azioni”. “Oggi, 500 anni dopo, la stessa fede cattolica viene portata in tutto il mondo dai filippini, non come colonizzatori, ma in molti casi come lavoratori all’estero, circa 10 milioni”, ha ricordato il nunzio, notando, in questo movimento inverso, “l’universalità della fede cattolica”. “La fede cattolica non può essere identificata con nessuna singola cultura; è piuttosto la verità di Dio che può essere abbracciata da qualsiasi cultura e, con il tempo, trasformerà quella cultura in modo che – come qui nelle Filippine – quella cultura dia la sua particolare espressione alla fede cattolica”. Prima della messa, una rievocazione storica del primo battesimo in terra filippina è stata rappresentata da alcuni artisti, con il primo incontro tra gli indigeni Sugbuanon e i coloni spagnoli, guidati dall’esploratore portoghese Ferdinando Magellano. Secondo l’ultimo Annuario statistico della Chiesa 2019, pubblicato a marzo, le Filippine sono al terzo posto nel mondo per il numero di battezzati. Le Filippine hanno registrato in un anno più di 1,6 milioni di battesimi di bambini e bambine, mentre sono separati i dati per il battesimo di persone di età superiore ai sette anni. Nel complesso le Filippine contano 89 milioni di battezzati.