Sport: incontro tra Pancalli (Cip) e Stefani (ministro Disabilità) per parlare di diritti, vaccini ed atletica paralimpica

Questa mattina il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, e il presidente del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli, si sono incontrati negli uffici di Largo Chigi per parlare dell’importanza dello sport paralimpico nella società come strumento di benessere e inclusione. Durante il confronto, spiega un comunicato del Cip, è stato evidenziato l’esempio virtuoso degli atleti paralimpici come fonte d’ispirazione per molte persone, oltre ad aver affrontato argomenti di attualità, come la vaccinazione dal Covid-19 delle persone con disabilità. Entrambi hanno manifestato la comune intenzione di avviare progetti che abbiano l’obiettivo di promuovere una cultura dei diritti come contributo al cambiamento della percezione della disabilità nel Paese. Prima dei saluti Pancalli ha invitato il ministro Stefani a prendere parte a uno degli eventi sportivi in programma nei prossimi mesi.