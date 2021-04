Coronavirus Covid-19: Istat, tra marzo e aprile 2020 in Italia è stata la causa diretta di 29.210 morti. Circa l’85% dei decessi tra gli over 70

Tra marzo e aprile 2020 i decessi direttamente dovuti al Covid-19 ammontano in Italia a 29.210, pari al 60% dell’eccesso di mortalità. Oltre 20mila decessi in più sono invece da attribuire ad altre cause. I 29mila decessi per Covid-19 rappresentano il 18% della mortalità del periodo. L’età media dei deceduti per Covid-19 è di 80,2 anni, un anno e mezzo più bassa dell’età media del totale dei decessi (81,6 anni). È quanto emerge dal report “Prima ondata della pandemia. Un’analisi della mortalità per causa e luogo del decesso” relativo al bimestre marzo-aprile 2020.

“I certificati con menzione di Covid-19, sia come concausa che come causa iniziale, sono in totale 31.939”, si legge nel report, nel quale si spiega che “nel 92% dei casi il Covid-19 è la causa direttamente responsabile del decesso, nel restante 8% il Covid-19 è presente, ma il decesso si è verificato per un’altra malattia”.

Stando ai dati diffusi, circa l’85% dei decessi per Covid-19 si sono verificati oltre i 70 anni di età, ma anche prima dei 70 anni si stimano oltre 4mila morti (4.253 casi). La fascia di età più colpita è stata quella dei 70-79 anni dove quasi un quarto della mortalità totale è direttamente riferibile al Covid-19, ma già a 50-59 anni il Covid-19 è responsabile del 18% dei decessi di questa classe di età.

Oltre gli 80 anni la quota di casi per Covid-19 sui decessi totali si riduce, anche se non diminuisce l’eccesso di mortalità in questa fascia di età. “La minore proporzione dei decessi per Covid-19 oltre gli 80 anni – viene spiegato – è attribuibile quindi a un aumento più consistente di altre cause di morte e probabilmente a una minore diagnosi del Covid-19”.

Rispetto al genere, tra i deceduti per Covid-19 circa il 59% è di sesso maschile. Tra gli uomini un decesso su cinque è un caso Covid-19, tra le donne la proporzione è di un caso ogni sette decessi.