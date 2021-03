Università: Cei, il 28 aprile il quarto incontro nazionale di pastorale dedicato alla cultura digitale. Introduce don Luca Peyron

Al tema “Università e cultura digitale” sarà dedicato il quarto incontro nazionale di pastorale universitaria dell’anno 2020/21, in calendario per mercoledì 28 aprile, dalle 16.30 alle 18, in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex Meetings. Introdurrà la riflessione don Luca Peyron, direttore dell’Ufficio di Pastorale universitaria e del Servizio per l’Apostolato digitale della diocesi di Torino.

Il Manifesto per l’Università sottoscritto da Cei e Crui afferma al punto 9: “Affinché la dimensione digitale possa essere un effettivo motore di crescita e di sviluppo delle persone e delle nazioni, è necessario impegnarsi in un dialogo intergenerazionale che generi una cultura, un’etica ed una organizzazione del sapere e del pensiero capace di affrontare la rivoluzione digitale mettendo al primo posto il bene delle persone e il bene comune nel suo complesso”, ricordano gli organizzatori.

Per ricevere il link al collegamento occorre iscriversi al sistema informatico delle iniziative Cei entro il 20 aprile 2021. L’incontro è aperto ai centri di pastorale universitaria, alle cappellanie, ai collegi universitari, alle associazioni e movimenti, a docenti e studenti.