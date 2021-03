Anno Famiglia Amoris Laetitia: Umofc, oggi e domani webinar sugli abusi sui minori

“Diffondere metodi per prevenire le terribili conseguenze degli abusi nei membri più vulnerabili della famiglia: i bambini e gli adolescenti”. Questo l’obiettivo dei webinar promossi per il 29 e 30 marzo dall’Unione mondiale delle Organizzazioni femminili cattoliche (Umofc/Wucwo) all’inizio dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia”. Interverrà ai lavori il sottosegretario del Dicastero vaticano per i laici, la famiglia e la Vita, Linda Ghisoni, che ha scritto la prefazione a una pubblicazione che sarà presentata durante l’incontro. Saranno presenti – si legge nella presentazione dell’iniziativa – anche le due autrici della pubblicazione, María Inés Franck della Pontificia Università Cattolica Argentina e Katharina Anna Fuchs della Pontificia Università Gregoriana, entrambe esperte nella materia. Verranno inoltre presentate esperienze di uomini e donne coinvolti nell’opera di prevenzione degli abusi.