Nuovi martiri: Comunità di Sant’Egidio, stasera veglia di preghiera presieduta dal card. Farrell in diretta streaming da Santa Maria in Trastevere

Questa sera, alle 18.30, la basilica romana di Santa Maria in Trastevere ospiterà una veglia di preghiera in ricordo dei martiri dei nostri tempi, presieduta dal card. Kevin J. Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Essendo consentita solo in modo limitato la partecipazione in presenza (a causa della pandemia) – fa sapere la Comunità di Sant’Egidio in una nota – la celebrazione sarà trasmessa in diretta web sul sito web della Comunità, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook con traduzione simultanea in inglese, spagnolo, francese e portoghese.