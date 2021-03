Settimana Santa: diocesi Trapani, disposizioni anti-Covid e dirette tv delle celebrazioni

Il vescovo di Trapani, mons. Pietro Maria Fragnelli, con un apposito decreto, ha invitato le comunità a vivere le celebrazioni della Settimana Santa con prudenza e nel pieno rispetto dei protocolli vigenti. Disposto un servizio di accoglienza per garantire l’osservanza delle norme e il rispetto della capienza dell’edificio. Per quanto riguarda alcuni riti particolari e le celebrazioni di pietà popolare che si tengono nella chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, la diocesi – per raggiungere il maggior numero di fedeli e con un lavoro sinergico con diversi attori del territorio – garantirà la realizzazione di diverse dirette televisive e social con l’impegno economico della diocesi e della chiesa Anime Sante del Purgatorio. Inoltre, grazie alla collaborazione con Videoservice e alla disponibilità dell’emittente televisiva Telesud Trapani (canali 118 e 518 del digitale terrestre), saranno trasmessi in diretta tutti i momenti di preghiera di Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato Santo. Con un respiro nazionale gli stessi appuntamenti saranno trasmessi anche da Maria Vision Italia (canale nazionale 246 e canale 662).

Telesud Trapani trasmetterà anche le dirette della Messa Crismale di mercoledì pomeriggio dalla cattedrale di Trapani prodotta dalla diocesi in collaborazione con Blueservice Trapani e, per la prima volta, il rito della Discesa dalla croce che si svolge il Venerdì Santo nella chiesa di Santa Maria di Gesù. Anche queste celebrazioni, presiedute dal vescovo Fragnelli, saranno trasmesse in diretta da Maria Vision Italia, VideoSicilia (can.93) e Alpauno (can. 117), oltre che sui canali social della diocesi.