Diocesi: Siena, mercoledì 14 aprile l’evento “Il lavoro al centro. Patto comune contro la pandemia” con il card. Lojudice

Mercoledì 14 aprile, alle 17, presso l’ex-convento delle Clarisse, in via Mascagni, 40, a Siena, si terrà l’evento “Il lavoro al centro. Patto comune contro la pandemia” promosso dal Servizio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e dalle Acli di Siena.

Saranno presenti il card. Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino, Enrico Fiori, presidente delle Acli di Siena, Piero Morini, responsabile del Servizio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino. Coordina l’incontro Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sia sul canale YouTube “Arcidiocesi di Siena” e su Mia Radio (94.7-96.8-97.2-101.6 Fm).

“Il momento storico che stiamo vivendo in Italia, così come a Siena e provincia – spiegano gli organizzatori –, ci pone, tutti insieme, di fronte a nuove sfide nell’economia, nel lavoro e nel colmare il crescente divario sociale. La pandemia ha colpito tutti, senza eccezioni, evidenziando ed accentuando drammaticamente le problematiche sociali, economiche e lavorative emerse negli scorsi anni nelle nostre comunità”.

“C’è bisogno di fare rete, di potersi ascoltare uno con l’altro – aggiungono gli organizzatori – per mettere insieme tutte quelle energie positive nella nostra città e del nostro territorio per vincere una nuova sfida: rinascere dopo la pandemia. L’idea è proprio quella di creare una rete di persone che, in uno spirto di apertura e di collaborazione, lavorino per superare insieme la grande sfida della pandemia che ha messo a dura prova tutto il sistema produttivo del Paese, della città e della provincia”.

“L’obiettivo dell’evento – concludono – è quello di offrire un luogo d’incontro e di confronto sui grandi temi e le sfide che interessano il mondo del lavoro a Siena e nella provincia. Una risposta corale tra voci e personalità di spicco del mondo del lavoro, dell’impresa e del sindacato”.