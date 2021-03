Messico: Celaya, assassinato il sacerdote diocesano Gumersindo Cortés González

(Foto: periodico Redes, diocesi di Celaya)

La diocesi messicana di Celaya (Stato del Guanajato) ha comunicato, esprimendo dolore e unione nella preghiera, che ieri è stato trovato senza vita il corpo di padre Gumersindo Cortés González, sacerdote diocesano, parroco di Cristo Re a Mesa de López, nel comune di Dolores Hidalgo, di cui non si avevano notizie da sabato mattina. La Procura dello Stato di Guanajuato ha segnalato il ritrovamento del cadavere, nel territorio comunale di Dolores Hidalgo.

I resti mortali presentavano, a un primo esame, segni di violenza e di arma da fuoco. Tutti elementi che hanno portato gli inquirenti a propendere per un omicidio. La Procura sta comunque indagando per risalire ai responsabili.

Padre Cortés González, 64 anni, era stato ordinato sacerdote nel 1983. Aveva diretto la casa di esercizi spirituali del santuario di Atotonilco, a San Miguel de Allende, ed era stato parroco di La Asunción, a Celaya.

Negli ultimi due anni lo Stato del Guanajato, nel Messico centrale, si è rivelato come uno dei più violenti del Messico e addirittura il più violento in questi primi mesi dell’anno con 80 omicidi.