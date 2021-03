Settimana Santa: Roma, i riti presieduti dal card. De Donatis a San Giovanni in Laterano. Nella Veglia pasquale battesimo per sei catecumeni

Sarà il vicario del Papa per la diocesi di Roma, il card. Angelo De Donatis, a presiedere i riti della Settimana Santa nella basilica di San Giovanni in Laterano. Il primo aprile, Giovedì Santo, celebrerà la messa in Coena Domini alle 18, e, il giorno successivo, Venerdì Santo, alla stessa ora, presiederà invece la celebrazione della Passione del Signore. Ancora, sabato 3 aprile, alle 19, celebrerà la veglia di Pasqua. Inoltre, la mattina del Giovedì Santo, alle 10, nella basilica di San Pietro, concelebra la messa crismale presieduta dal Papa.

Nella veglia pasquale, nella cattedrale di Roma, il card. De Donatis battezzerà sei catecumeni (tre donne e tre uomini): un momento significativo, anche perché dopo due anni si celebreranno di nuovo i Sacramenti dell’iniziazione cristiana degli adulti nella notte di Pasqua, mentre lo scorso anno furono celebrati nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno. I nomi dei catecumeni che riceveranno il battesimo sono: Wendy Pamela e Jean Carlos, appartenenti alla Missione cattolica latino americana a Roma; Panajot Giuseppe, un ragazzo di origini albanese, formatosi nel Centro vocazioni della diocesi con don Fabio Rosini; Marie Rose e Aminata Agnes, due sorelle provenienti dalla Guinea e formatesi presso i padri salesiani nella parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio; Marco Marcello, un ragazzo romano della parrocchia di San Nicola di Bari.

In occasione del triduo pasquale, inoltre, l’Ufficio liturgico ha preparato delle schede scaricabili dal sito web della diocesi per vivere al meglio questi momenti forti dell’anno liturgico anche tra le mura domestiche. Si tratta di sette schede, dedicate al Giovedì Santo, al Venerdì Santo, al Sabato Santo, ai defunti della settimana, alla preparazione alla veglia, alla colazione pasquale, alla benedizione della mensa di Pasqua. Sono pensate per le famiglie della diocesi e prevedono il coinvolgimento dei bambini. Previsti, come di consueto, gesti concreti da accompagnare alla preghiera: la Bibbia aperta, una candela accesa.