Gesuiti: Provincia Euro-Mediterranea, online il nuovo sito del Jesuit Social Network

È online il nuovo sito del Jesuit Social Network, rete delle attività sociali promosse dalla Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù. “Il nuovo portale, rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti, rappresenta un luogo di incontro, uno spazio di condivisione di esperienze e collaborazione, veicolo di pensieri e azioni, per le organizzazioni aderenti e per tutti coloro che sono interessati ad approfondire la conoscenza delle attività sociali”, spiega una nota, ricordando che “condividere solidarietà e servizio in rete” è “il nucleo centrale intorno al quale si sviluppa l’attività del Jsn”.

“Ci auguriamo – sottolinea Paola Piazzi, presidente del Jesuit Social Network – che il sito possa rappresentare un punto di riferimento non solo per gli enti che appartengono alla rete ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo della solidarietà sociale, per vivere riconciliati in un mondo più giusto, solidale e integrato”.

La homepage e il menù del nuovo portale, viene spiegato, presentano una panoramica sull’identità e sull’operatività del Jesuit Social Network evidenziando gli ambiti di intervento e le aree in cui sono presenti gli enti afferenti. Attualmente il Jsn riunisce 40 enti e opera nei seguenti 8 ambiti: cooperazione internazionale, cultura e formazione, detenzione, disagio sociale, famiglia, immigrazione, minori, povertà urbane.

Completa il sito la sezione dedicata alle news, dove trovano spazio le notizie relative alle attività o agli eventi promossi dal Jsn o da un ente specifico, indirizzando i visitatori verso le più recenti notizie, articoli, approfondimenti, opportunità di riflessione e formazione.