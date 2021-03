Coronavirus Covid-19: Matera, le sale di venti parrocchie a disposizione per le vaccinazioni

La diocesi di Matera-Irsina mette a disposizione le strutture edilizie delle chiese e della Caritas dell’intero territorio dell’arcidiocesi per la campagna vaccinale. Lo annuncia l’arcivescovo, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, in una nota in cui si riferisce che “già alcune parrocchie stanno collaborando con gli enti preposti nella gestione di questo delicato momento donando centinaia di sedie e tavoli vari”. “Il nostro vuole essere un nuovo contributo di carità per la somministrazione del vaccino, laddove necessario”. A Montalbano Jonico hanno dato disponibilità le parrocchie S. Rocco e S. Maria dell’Episcopio; a Pisticci, la parrocchia Cristo Re, mentre a Pisticci Scalo la parrocchia S. Giuseppe Lavoratore. E, ancora, a Marconi, le vaccinazioni si potranno fare a S. Giovanni Bosco (eventualmente anche nella saletta di S. Gerardo Maiella); a Bernalda, nella parrocchia Maria Mater Ecclesiae; a Montescaglioso, nelle parrocchia dei Santi Pietro e Paolo e di Santa Lucia; a Grottole, nella chiesa dedicata ai Santi Lucia e Giuliano. A Matera città, sono diverse le chiese che aderiscono: San Giuseppe Lavoratore, Cristo Re, Sant’Agnese, Maria Madre della Chiesa, San Giacomo, Addolorata, Immacolata, San Vincenzo De Paoli (La Martella), Maria SS. della Bruna (chiesa S. Francesco d’assisi), S. Rocco (saletta), santuario S. Francesco da Paola e la sede Caritas in Via Cappuccini. La consapevolezza espressa dall’arcivescovo è che “ogni goccia nell’oceano sia importante”.