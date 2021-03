Indonesia: attentato a cattedrale cattolica di Makassar. Ucoii, “atto deprecabile. Terrorismo è un crimine contro l’umanità”

(Foto: ANSA/SIR)

L’Unione delle Comunità islamiche d’Italia si stringe intorno al dolore delle vittime e dei feriti provocati dall’attacco kamikaze avvenuto ieri in Indonesia davanti a un luogo di culto durante la celebrazione della Domenica delle Palme. “Le comunità islamiche rappresentate dalla nostra organizzazione – si legge in un nota dell’Ucoii – intendono esprimere tutta la propria vicinanza alle comunità cattoliche indonesiane, all’intera isola di Sulawesi dove l’esplosione si è verificata e alle istituzioni indonesiane che hanno già espresso condanna per l’atto deprecabile. Il terrorismo – come ribadiamo sempre – è un crimine contro l’umanità tutta, ogni fedele di qualsiasi religione deve sentirsi al sicuro mentre si reca nei luoghi di culto. È nostra premura anche ricordare il precedente attentato avvenuto sempre in Indonesia tre anni fa in tre chiese dell’Isola di Giava dove hanno perso la vita tredici persone. ‘Chiunque uccida un uomo sarà come se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità’ (Corano, versetto 32, Sura 5)”.