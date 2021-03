Coronavirus Covid-19: Ue, vaccini e mascherine a Moldova, Macedonia del Nord e Montenegro

L’Ue sostiene la Romania per una fornitura di 50.400 dosi di vaccini destinate alla Moldova in risposta alla pandemia Covid-19. Questa consegna segue la richiesta della Moldova di vaccini attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione europea. La Commissione “coordina e finanzia fino al 75% dei costi per il trasporto dell’assistenza. L’Ue – chiarisce un comunicato – mobiliterà anche articoli medici tramite la sua riserva medica RescEu in Macedonia del Nord e Montenegro per aiutarli a far fronte alla pandemia”. Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha dichiarato: “L’Ue continua a sostenere i suoi vicini nella lotta contro la pandemia. Ringrazio tutti gli Stati membri per la loro solidarietà. Ringrazio, in particolare la Romania, per aver aiutato ancora una volta la Moldova attraverso il meccanismo di protezione civile dell’Unione. Possiamo sconfiggere questa pandemia solo insieme”. Dall’inizio della pandemia, la Moldova ha ricevuto altre forniture di vaccino; l’Ue mobiliterà anche la sua riserva medica RescEu ospitata in Germania, Belgio, Grecia e Romania per inviare 1,2 milioni di dispositivi di protezione individuale in Macedonia del Nord e Montenegro”. Il meccanismo di protezione civile dell’Ue ha coordinato e cofinanziato la fornitura di oltre 23 milioni di articoli di assistenza a 31 Paesi per supportare la loro risposta al Covid, che si tratti di dispositivi di protezione individuale, ventilatori, rinforzo del personale medico o, più recentemente, vaccini.