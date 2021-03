Settimana Santa: RnS, uno speciale “40 ore” di Adorazione eucaristica, una Via Crucis itinerante, la “preghiera per l’Italia” e un concerto

Sono diverse le proposte spirituali di Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS) nella Settimana Santa.

Innanzitutto, dalle 8 di Lunedì Santo alle 24 di Martedì Santo RnS propone lo speciale tempo di Adorazione eucaristica “40 Ore” con animazione spirituale e carismatica da 40 cappelle. Il 1° turno è iniziato alle 8 di oggi, il 40° prenderà il via alle 23 di domani. A guidare l’Adorazione saranno vescovi, consiglieri spirituali regionali o diocesani di RnS, rettori o cappellani.



Mercoledì Santo, 31 marzo, alle 14.30, è prevista l’undicesima e ultima puntata della rubrica “La gioia di essere liberi!” sul tema: “La gioia di essere liberi di dare la vita in ciò in cui si crede”.

Sempre Mercoledì Santo, alle 20.30, sui social del Movimento, la Via Crucis itinerante: “Italia, lascia passare la Croce di Gesù!”. Ad animarla sono confermate le 14 diocesi dello scorso anno, che tracciano una croce sul Paese, da nord a sud, da ovest a est: I Stazione diocesi di Bolzano-Bressanone; II Stazione diocesi di Bergamo; III Stazione diocesi di Verona; IV Stazione diocesi di Reggio Emilia-Guastalla; V Stazione diocesi di Firenze; VI Stazione diocesi di Perugia-Città della Pieve; VII Stazione diocesi di L’Aquila; VIII Stazione diocesi di Napoli; IX Stazione diocesi di Reggio Calabria-Bova; X Stazione diocesi di Nicosia; XI Stazione diocesi di Sassari; XII Stazione diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo; XIII Stazione diocesi di Isernia-Venafro; XIV Stazione diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno; XV Stazione cappella della sede nazionale di RnS. Rispetto allo scorso anno, spiega una nota, ci sono “alcune novità: la croce da ovest passa subito a est, per finire la Via Crucis nel Lazio. Aggiungiamo una XV Stazione dedicata alla Risurrezione, che si svolgerà nella cappella della sede nazionale ad opera del Cns. Circa il testo, sarà utilizzato ‘La Via Crucis con Papa Francesco. Meditazioni delle Stazioni tratte dai suoi Discorsi. Lo svolgimento della Via Crucis non avverrà nelle case dei coordinatori diocesani, ma in un sito di sofferenza diocesano. Dunque, alla Stazione sarà associato un ‘crocifisso’ dalla pandemia”. Le categorie sono un vescovo o prete che ha avuto il Covid, un nuovo povero, un ammalato, un anziano in casa di riposo e un anziano solo in casa, un detenuto, uno studente, un tossicodipendente, un senza fissa dimora, un migrante, un imprenditore con attività in fallimento o forte crisi, un artista inoccupato, un disoccupato a causa del Covid, una famiglia colpita da un lutto a causa del Covid.

Giovedì Santo, 1° aprile, nella basilica dei Santi XII Apostoli, ci sarà “Una preghiera per l’Italia” con un’ora di Adorazione eucaristica (in diretta su Tv2000, alle 20.30).



Venerdì Santo, 2 aprile, RnS propone il concerto per Gesù: “Ha dato la sua vita per me” (sui social, ore 12-15). “In questo giorno di lutto, nelle 3 ore di agonia di Gesù, proponiamo una colonna sonora in 6 parti, composta da sei generi musicali, ciascuno di 30 minuti, affidati a 6 Servizi regionali di musica e canto”, spiega la nota.

Domenica di Risurrezione, 4 aprile, gli auguri pasquali “Gesù è risorto e vive: Alleluja!”.