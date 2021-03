Coronavirus Covid-19: Cesena-Sarsina, morto don Guido Rossi, parroco a San Mauro in Valle

È deceduto ieri pomeriggio don Guido Rossi, sacerdote della diocesi di Cesena-Sarsina. Era risultato positivo al Covid da circa una settimana. Era ricoverato al Bufalini. Nelle ultime ore la situazione si era aggravata. Le condizioni di salute di don Rossi erano già in precedenza abbastanza precarie.

Classe 1939, aveva compiuto 82 anni l’11 febbraio scorso. Originario della parrocchia di Sant’Egidio, entrò in seminario a 11 anni. Venne ordinato sacerdote il 29 giugno 1965. È stato per lungo tempo cappellano della Polizia di Stato.

Tra i numerosi incarichi svolti, è stato cappellano prima a San Pietro, dal 1965 al 1967, poi a San Domenico fino al 1976. Dal 1978 è stato cappellano al Caps, il centro di addestramento della Polizia di Stato. È stato anche assistente del Centro sportivo italiano (Csi) e dei nomadi. Per lunghi anni don Guido è stato anche assistente spirituale del Cesena calcio.

Entrò in parrocchia a San Mauro in Valle il 5 dicembre 1982.

I funerali verranno celebrati mercoledì 31 marzo, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di San Mauro in Valle. Saranno presieduti dal vescovo Douglas Regattieri. A motivo delle norme anti Covid in atto, la messa sarà amplificata in modo da poterla seguire anche dall’esterno della chiesa.