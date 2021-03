Indonesia: attentato a cattedrale cattolica di Makassar. Wcc, “siano potenziate le misure di sicurezza”

La richiesta al governo indonesiano affinché vengano potenziate le misure di sicurezza per proteggere le persone dagli attacchi estremisti. Lo scrive il Consiglio mondiale delle Chiese in una nota a firma del segretario generale, rev. Ioan Sauca. “Tutte le persone, ovunque nel mondo, dovrebbero essere in grado di andare in chiesa in sicurezza senza temere per la loro vita e per quella dei loro figli”, scrive Sauca che, a nome dell’organismo ecumenico mondiale, condanna l’attentato ieri alla cattedrale cattolica nella città indonesiana di Makassar mentre all’interno si stava celebrando la messa della Domenica delle Palme. “Preghiamo per le vittime di questo crudele attacco, per le loro famiglie e i loro cari, per i fedeli che stavano appena concludendo il loro servizio della Domenica delle Palme”, afferma Sauca. “Preghiamo per gli autori, che sono caduti preda di ideologie così estremiste da essere disposti a distruggere se stessi per ferire altri”. Il Rev. Sauca ha anche chiesto la solidarietà del mondo affinché ciascuno secondo le proprie responsabilità, e a tutti i livelli, si impegnino a “portare pace, sicurezza e giustizia non solo in Indonesia ma a tutte le persone, in ogni nazione”. “Un attacco a una chiesa locale mentre al suo interno ci sono fedeli che pregano, è un attacco contro tutti noi”, ha detto.