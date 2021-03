Pakistan: Comunità di Sant’Egidio, stasera celebrazione a Roma a 10 anni dall’omicidio di Shahbaz Bhatti

Oggi, martedì 2 marzo, alle ore 20 a Santa Maria in Trastevere, nella preghiera della Comunità di Sant’Egidio, sarà ricordato il ministro pakistano cristiano Shahbaz Bhatti, ucciso a Islamabad dieci anni fa, il 2 marzo 2011, a causa del suo impegno nella difesa dei cristiani e di tutte le minoranze.

La preghiera sarà presieduta da mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Cei. “Amico e fratello di Sant’Egidio, uomo di pace e di preghiera, collaborava per promuovere il dialogo tra le religioni nel suo Paese – ricorda la Comunità di Sant’Egidio -. La sua Bibbia, sulla quale sostava ogni giorno, è custodita nel santuario dei Nuovi Martiri della basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina”.