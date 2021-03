Coronavirus Covid-19: Società italiana pediatria, #IoMiVaccino per favorire con un selfie la massima adesione alla campagna

La Società italiana di pediatria (Sip) lancia la campagna #IoMiVaccino per contribuire a favorire la massima adesione alla vaccinazione contro il Covid-19 e per contrastare l’esitazione vaccinale. “La vaccine hesitancy è stata classificata dall’Oms tra le dieci minacce alla salute globale – spiega Elena Bozzola, segretario nazionale Sip -. È importante che come medici, come pediatri, diamo il buon esempio, vaccinandoci per proteggere noi stessi, la nostra famiglia, i nostri amici e i nostri pazienti”. Un poster pubblicato sul sito e sui social della Sip ha raccolto volti e nomi dei pediatri fotografati nell’atto della vaccinazione, un selfie per sconfiggere insieme il Covid-19. Come sottolinea Annamaria Staiano, vicepresidente Sip, “uno degli obiettivi prioritari del medico è quello di sviluppare e divulgare la cultura sanitaria. In un’epoca in cui i social network vengono spesso utilizzati per propagandare fake news, soprattutto sul tema delle vaccinazioni, è fondamentale fare ogni sforzo per diffondere le informazioni corrette e sconfiggere la paura dei vaccini”. “Unisciti a noi” è l’invito che la Sip lancia ai pediatri di tutta Italia per raccogliere quante più possibili adesioni alla campagna #IoMiVaccino, testimoniando con l’esempio che i vaccini sono sicuri e rappresentano l’unica arma a disposizione contro il Covid-19.