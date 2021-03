Diocesi: Palermo, online il nuovo numero del mensile “Poliedro”

Un lungo viaggio attraverso “la città ferita dalla pandemia e dalle sue ripercussioni”, le storie di chi ogni giorno fa i conti con le nuove povertà e le situazioni di disagio, il ruolo della Chiesa in questo tempo segnato dal Covid; e poi, i primi cinque anni di mons. Corrado Lorefice alla guida dell’arcidiocesi di Palermo, la prima tappa dell’itinerario dedicato al ministero pastorale, avviato nel dicembre del 1970, del card. Salvatore Pappalardo, il messaggio per la Quaresima di Biagio Conte. “La Chiesa nella città dolente” è il tema del numero 25 di Poliedro, il mensile dell’arcidiocesi di Palermo, diretto da Nuccio Vara, con il coordinamento editoriale dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali-Ufficio Stampa, che torna con una nuova veste grafica curata da Roberto Villino, i contributi fotografici di Antonio Di Giovanni e testi di Giuseppe Notarstefano, Roberto Immesi, Maria Saccone, Michelangelo Nasca, Luigi Perollo, Giovanni Farro, Patrizia Carollo e Pasquale Hamel. “Poliedro è una testata giornalistica nata per suscitare e favorire momentidi incontro e di dialogo, liberi e aperti ad ogni stimolo e approccio – sottolinea il direttore Nuccio Vara – tra la Chiesa e il territorio, tra l’arcidiocesi e le componenti più vive della società civile cittadina. Una scelta che scaturisce dalla necessità di reinterpretare la missione della Chiesa di Palermo alla luce sia della fase esaltante, ricca di novità, apertasi otto anni fa con l’avvio del pontificato di Papa Francesco che per rafforzare e sostenere i percorsi pastorali messi in campo, sin dal suo insediamento alla guida della diocesi, dall’arcivescovo, mons. Corrado Lorefice”. Poliedro è on line sul sito www.diocesipa.it in pdf navigabile e scaricabile.