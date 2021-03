Coronavirus Covid-19: Cesena in zona arancione scuro, il vescovo Regattieri sospende tutte le attività pastorali in presenza

Da oggi, martedì 2 marzo, e fino a domenica 14 marzo compresa, “sono da ritenersi sospese tutte le iniziative in presenza quali: catechismo, incontri formativi e attività di oratorio e doposcuola di tutti i gruppi parrocchiali e delle aggregazioni; riunioni di qualsiasi tipo (come incontri organizzativi e assemblee varie…)”. Lo ha scritto il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, in una comunicazione a tutti i sacerdoti e i diaconi a seguito dell’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Emilia Romagna contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. “Tale provvedimento – spiega il vescovo – impone particolari limitazioni volte a ridurre il più possibile la mobilità delle persone. Ciò riguarda anche il nostro territorio diocesano trattandosi, tra gli altri, dei Comuni e distretti di Cesena, Valle del Savio e Rubicone”.

“Per quanto riguarda le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali – aggiunge mons. Regattieri – lascio ai parroci la responsabilità di decidere se interromperle o effettuarle. Si tengano comunque presenti e si abbia particolare cura di rispettare le normative attualmente in vigore per il contrasto della pandemia da Covid-19”. Il vescovo ricorda anche che nelle prossime due settimane “per gli spostamenti consentiti è comunque necessaria l’autocertificazione”.

Nessuna modifica è prevista, invece, per le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto: “Permane la disciplina attualmente in corso, così come normato dal protocollo siglato il 7 maggio 2020 tra la Conferenza episcopale Italiana e il governo italiano e successive integrazioni”, precisa mons. Regattieri.