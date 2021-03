Giornata memoria vittime mafie: Libera e Cinemovel, dal 15 al 19 marzo la prima edizione di “Schermi in classe Film Festival”

Dal 15 al 19 marzo, luci accese su Mymovies.it per la prima edizione di “Schermi in classe Film Festival”, promosso da Cinemovel e Libera e dedicato alle scuole. Un festival di cinema per riflettere con studenti e insegnanti su mafie, futuro e cittadinanza, in attesa del 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie.

“Combattere le mafie – dichiara il presidente di Libera, don Luigi Ciotti – vuol dire anche nutrirsi di una cultura che sappia essere strumento di denuncia e di crescita civile. Le organizzazioni criminali hanno da sempre stretto un accordo con l’ignoranza e la superficialità. Le immagini in movimento rappresentano un linguaggio universale a disposizione del nostro impegno democratico. È un dovere del mondo della scuola educare gli studenti alle nuove forme di comunicazione”.

Al termine della visione delle opere il regista, l’autore, gli attori, in collegamento video, incontreranno il pubblico virtuale, rispondendo a commenti e domande, e dialogando con gli spettatori. Le proiezioni e gli incontri sono aperti e gratuiti, con inizio ogni mattina alle 10.

Il Festival prenderà il via lunedì 15 marzo con la proiezione di “Selfie” (2019) di Agostino Ferrente, David di Donatello come miglior documentario per il 2020. Alla fine del film incontro con il regista Agostino Ferrente.

“Documentari, film d’animazione e giovane cinema d’autore. L’ampia offerta culturale di questo Festival non si limiterà alla semplice visione del film – racconta Elisabetta Antognoni, presidente di Cinemovel – ma permetterà ai 3.000 studenti che si accomoderanno nella sala virtuale di avere un momento di scambio e di riflessione con i protagonisti delle opere scelte e di avvicinarsi alla data del 21 marzo in maniera consapevole e non puramente celebrativa”.

Per assistere gratuitamente alla visione dei film in streaming sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo https://www.mymovies.it/ondemand/cinemovel/, selezionare il film da vedere e prenotare uno dei 3.000 posti disponibili in ogni sala web. Gli insegnanti potranno vedere i film direttamente dall’aula o coordinarsi con gli studenti per seguire il film ognuno dalla propria abitazione.

Per ogni film è disponibile sul sito di Schermi in Classe un kit didattico comprensivo di proposte per attività da realizzare prima e dopo la visione. Per prenotarsi alla visione: https://cinemovel.tv/prenota-un-posto-per-il-film-festival-di-schermi-in-classe/.