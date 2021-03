Parità di genere: Bonetti (min. Famiglia) “promuovere protagonismo donne in tutti i contesti”. Botteri (inviata Rai), “noi possiamo cambiare la narrativa”

“Oggi parlare di empowerment femminile significa riconoscere che il nostro Paese ha una sfida strategica: promuovere il reale e fattivo protagonismo delle donne in tutti i contesti sociali, lavorativi, economici, famigliari e relazionali. Si tratta quindi non solo di promuovere un Paese più giusto e inclusivo, ma soprattutto di dare vita a un modello di sviluppo che sia davvero per tutte e per tutti, e capace di essere all’altezza della sfida storica che abbiamo davanti”, ha detto la ministra per le Pari opportunità e famiglia Elena Bonetti, intervenuta ieri al web talk “Mi vanto di essere donna – Storie di donne tra ostacoli, opportunità e proposte”, promosso dalle Acli di Roma.

“La mia esperienza come inviata – ha osservato Giovanna Botteri, inviata Rai -mi ha fatto capire che noi donne con il nostro vissuto possiamo cambiare la narrativa, e questo è fondamentale perché significa cambiare davvero la società, capire, spiegare, andare a fondo. Il nostro modo di fare le cose è così forte e così vero che può cambiare il corso della storia. Per farlo, però, bisogna essere in tante, avere coraggio e crederci. Esiste una cultura della violenza, del bullismo della sopraffazione, che è intollerabile e occasioni come quella di oggi sono importanti per riuscire a cambiare questa narrazione. È una battaglia che va fatta per lasciare alle nostre figlie e ai nostri figli un mondo migliore”.

Tante le donne che hanno partecipato all’incontro: tra esse Sabrina Alfonsi, presidente Municipio Roma I Centro, che ha portato la propria esperienza di donna in politica; Daniela Gazzini, fondatrice di un marchio Food&Lifestyle che ha raccontato cosa significa essere una donna imprenditrice; Gabriella Stramaccioni, garante per i detenuti Città Metropolitana di Roma Capitale, che ha raccontato le tante difficoltà della popolazione femminile detenuta in Italia; Antonia Carla Testa, professore associato Ginecologia e Ostetricia Fondazione Policlinico A. Gemelli Irccs per la quale l’umanità ha bisogno dell’intelletto, del cuore, della spiritualità e dell’umanità che sono proprie delle donne.