Patti Lateranensi: arrivata delegazione Cei e Santa Sede

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

Poco dopo essere entrato a Palazzo Borromeo, il presidente dei Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, è uscito di nuovo per accogliere all’ingresso la delegazione della Conferenza episcopale italiana, composta dal card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei e mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei, e la delegazione della Santa Sede, guidata dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, e composta, tra gli altri, da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, e mons. Edgar Peña Parra, sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticano. Atmosfera cordiale e rilassata per il bilaterale in occasione dell’anniversario dei Patti Lateranensi, come è emerso anche da una cordiale conversazione di saluto tra il premier Draghi, il card. Parolin e il card. Bassetti