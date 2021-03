Povertà: Mcl Calabria, “sosteniamo convintamente la campagna #1euroafamiglia”

Il Movimento cristiano lavoratori della Calabria “attraverso le proprie strutture territoriali e i propri servizi sostiene convintamente” l’iniziativa #1euroafamiglia, “testimoniando ancora una volta la propria vocazione popolare come Movimento per la gente e tra la gente”. Lo afferma il presidente regionale Vincenzo Massara. “A un anno esatto dall’inizio della pandemia – ricorda – il Forum delle associazioni familiari, lancia l’iniziativa #1euroafamiglia, una campagna di raccolta di micro-donazioni per aiutare le famiglie in difficoltà economica temporanea. Attraverso un impegno minimo di 1 euro, si potranno aiutare migliaia di persone che in questo periodo stanno avendo problemi a pagare la rata del mutuo o le bollette, e stanno dando fondo ai risparmi accumulati”. “Il progetto – precisa Massara – non si ferma all’aiuto economico ma, attraverso una rete di consulenti familiari e associazioni specializzate, offre a chi ne avrà bisogno servizi di supporto per qualsiasi necessità familiare”.