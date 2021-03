Maternità: Uisg e Usmi, domani un incontro in diretta on line su “la cultura della cura e il senso della maternità ampliata”

Domani, alle 18, l’Unione internazionale superiore generali (Uisg), l’Unione superiore maggiori d’Italia (Usmi) e la casa editrice Erga di Genova organizzano un incontro in diretta “on line” su “La cultura della cura e il senso della maternità ampliata oggi”. Interverranno suor Gabriella Bottani, missionaria comboniana, pedagogista sociale, coordinatrice di Talitha Kum, rete contro la tratta degli esseri umani; suor Maria Luisa Berzosa, consultrice alla Segreteria del Sinodo dei vescovi, Federica Storace, autrice del volume “Madri per sempre”, e Carla Scarsi, giornalista. Modera Patrizia Morgante, responsabile della Comunicazione dell’Unione internazionale superiore generali. La cultura della cura intesa come “impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti”. E proprio l’impegno, la cura, la protezione, l’amore incondizionato della madre e della donna – si legge in una nota – è il tema del volume “Madri per sempre”, fresco di stampa, che Federica Storace, per i tipi di Erga, dedica alla cultura della cura delle madri e ai racconti di quattro suore e del loro vivere la maternità come atto d’amore e dedizione per la salvezza degli altri.