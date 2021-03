Commissione Ue: 102 milioni per le riforme nei 27 Stati membri. Fondi per 226 progetti che riguardano economia, Green Deal e transizione digitale

Sono 226 i progetti, in tutti i 27 Stati membri, che la Commissione europea ha approvato oggi “per sostenere i loro sforzi volti a elaborare e attuare riforme nazionali per stimolare la crescita”. Tali azioni di sostegno “saranno realizzate grazie allo strumento di sostegno tecnico (Sst) e disporranno di un bilancio complessivo di 102,6 milioni di euro per l’esercizio 2021 al fine di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell’Unione europea”. Elisa Ferreira, commissaria per la coesione e le riforme, ha dichiarato: “Le riforme sono necessarie per creare un contesto imprenditoriale più positivo, irrobustire i sistemi sanitari, rafforzare i sistemi sociali ed educativi e in genere migliorare la resilienza degli Stati membri e dei portatori di interessi di fronte alle sfide complesse e alle crisi globali”. Sst è lo strumento principale della Commissione per fornire un sostegno tecnico alle riforme nell’Unione. Fa parte del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del piano per la ripresa dell’Europa. “Prende le mosse – spiega un comunicato – dal successo del precedente programma di sostegno alle riforme strutturali, che a partire dal 2017 ha sostenuto oltre mille progetti di riforma in tutti gli Stati membri”. “In totale più del 60% dei progetti preselezionati per l’Sst per il 2021 riguarda l’attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza, mentre il 30% si occupa prevalentemente del Green Deal e il 44% della transizione digitale”.