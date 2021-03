Mikhail Gorbaciov: auguri di Mattarella per i 90 anni, “interprete delle aspettative di rinnovamento, ha contribuito a ricomporre le fratture dell’Europa”

“Chiamato ad assumere le più alte responsabilità politiche nel suo Paese, ella ha saputo interpretare profonde aspettative di rinnovamento e ha fornito un coraggioso contributo – sottolineato dalla attribuzione del Premio Nobel per la pace – al superamento di consolidate tensioni internazionali e alla ricomposizione di fratture che per decenni hanno segnato la vita del nostro continente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato a Mikhail Gorbaciov in occasione del 90° compleanno.

“La ricorrenza”, spiega il Capo dello Stato, “mi offre la gradita opportunità di farle pervenire i più cordiali rallegramenti e i migliori auguri della Repubblica italiana”. “Il popolo italiano conserva vivida memoria delle visite da lei effettuate nel nostro Paese e desidera unirsi a quanti, in questa giornata, le testimoniano stima e considerazione”, prosegue Mattarella: “È con sentimenti di sincera gratitudine che le rinnovo vivissimi auguri di buon compleanno”.