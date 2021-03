Diocesi: Novara, morto don Andrea Cusaro, per 57 anni parroco a Cureggio. Giovedì i funerali presieduti da mons. Brambilla

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 1° marzo, è morto don Andrea Cusaro, 93enne sacerdote della diocesi di Novara. Ne ha dato notizia don Brunello Floriani, vicario episcopale per la pastorale, in una nota pubblicata anche sul sito web diocesano.

Nato a Cerano il 22 aprile 1927, Cusaro aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale da mons. Carlo Allorio, vescovo di Pavia, il 25 giugno 1950. Dopo essere stato vicario parrocchiale a Stresa, nel 1956 è stato nominato parroco di Cureggio dove ha svolto il suo ministero sacerdotale per 57 anni. Il 1° agosto 2013, infatti, ha lasciato l’incarico ma è restato in paese ritirandosi presso l’abitazione della nipote dove è spirato ieri. “Con la comunità di Cureggio – ricorda don Floriani – ha celebrato tutti i principali anniversari della sua vita sacerdotale: dalla memoria della sua ordinazione, sia per quanto riguarda il ministero verso i fedeli di quella comunità. Per immaginare i numerosi appuntamenti che hanno sempre gremito la Chiesa parrocchiale basta ricordare gli ultimi due: il 60° anniversario di ordinazione sacerdotale e i 55 anni come parroco di quella comunità. Si può proprio dire che agli abitanti di Cureggio don Andrea ha dedicato tutta la sua vita”.

La celebrazione esequiale sarà presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla giovedì 4 marzo alle 11 nella chiesa parrocchiale di Cureggio. Domani sera nella stessa chiesa alle 20.30 verrà recitato il rosario. La salma di don Cusaro sarà poi tumulata nel cimitero di Cerano.