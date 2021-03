Otto marzo: Parlamento europeo, domani un seminario sulla “leadership femminile nella lotta contro il Covid-19”

Frances Fitzgerald (foto SIR(Parlamento europeo)

In vista della Giornata internazionale della donna, il Servizio stampa del Parlamento europeo organizza un seminario on line sulla “leadership femminile nella lotta contro il Covid-19”. “Nel 2020 abbiamo assistito alla forza della leadership femminile durante la crisi”, spiegano gli organizzatori, con le donne in prima fila nel guidare la ricerca sui vaccini, avviare “approcci innovativi dal livello locale a quello nazionale”, nei lavori di cura. Eppure, sono proprio le donne a “subire gli effetti più a lungo termine della pandemia per quanto riguarda l’equilibrio tra vita professionale e personale e l’indipendenza economica”, aspetti che le donne devono spesso sacrificare. Nel seminario (mercoledì 3 marzo, ore 9.30) si guarderà al problema partendo dalle “priorità del Parlamento europeo sulla parità di genere” (con l’intervento di Evelyn Regner che guida la Commissione dell’Europarlamento per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere e poi si approfondirà l’esperienza delle “scienziate che guidano la ricerca sul Covid-19” con gli interventi dell’ungherese Katalin Karikò, ricercatrice e vicepresidente di BioNTech e Maria Rosaria Capobianchi, responsabile del laboratorio di virologia Spallanzani, e ancora Susana Solis Perez, europarlamentare e relatrice sulla promozione dell’uguaglianza di genere nell’istruzione e nelle carriere scientifico tecnologiche.

Un secondo approfondimento sarà dedicato alle “donne in prima linea per proteggere la società”: parleranno Alda Dalla Valle, capo infermiera del servizio di emergenza di Epicura Hornu e presidente della Federazione degli infermieri in Belgio, Maria del Mar Amodeo, membro di “Somos Tribu Vk”, piattaforma premiata con il Premio del cittadino europeo 2020 in Spagna, e l’eurodeputata Frances Fitzgerald, relatrice sulla prospettiva di genere nella crisi da Covid-19 e nel periodo post-crisi.