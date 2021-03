Diocesi: Cerignola, il 5 marzo incontro di formazione su santa Bakhita con suor Filomena Rispoli

Sarà dedicato alla figura di santa Giuseppina Bakhita l’incontro di formazione per i volontari della Caritas e dell’Ufficio Migrantes della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano che si terrà lunedì 5 marzo nel salone “Giovanni Paolo II” della Curia vescovile. Interverrà suor Filomena Rispoli delle Figlie della Carità Canossiane della comunità di Foggia. In occasione della VII Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, che si è celebrata lo scorso 8 febbraio, il vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, mons. Luigi Renna, nell’omelia della celebrazione eucaristica che ha presieduto nel Centro pastorale “Santa Giuseppina Bakhita”, in località Tre Titoli, ha evidenziato il dramma di tante persone vulnerabili e invisibili, come i rifugiati e gli sfollati, evidenziano i soprusi e lo sfruttamento sofferto dai migranti. Per tale ragione, si rivela fondamentale riaffermare la necessità di garantire diritti come la salute, l’istruzione, la casa e il lavoro, la libertà e la dignità alle persone spesso ridotte in schiavitù, senza dimenticare il dovere di denunciare sia le organizzazioni criminali sia quanti abusano della povertà e della vulnerabilità dei più deboli. Nel solco di queste parole è stato organizzato l’incontro formativo del 5 marzo, promosso dalla diocesi attraverso Caritas diocesana, Fondazione Migrantes-Ufficio diocesano per la Pastorale dei migranti e Associazione di volontariato “San Giuseppe” Onlus.