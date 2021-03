Argentina: la rete Generación Francisco, video e messaggi di auguri al Papa in occasione dell’8° anniversario elezione a soglio pontificio

Un augurio collettivo dall’Argentina, attraverso una raccolta di video, foto, messaggi rivolti a Papa Francesco, per l’ottavo anniversario della sua elezione al soglio pontificio, che sarà festeggiato il prossimo 13 marzo. L’idea di questo “collage” multimediale è venuta alla rete Generación Francisco, che ha lanciato assieme ai sacerdoti che nelle periferie si occupano della “pastoral villera” la campagna “Francisco profeta in su tierra” (Francesco profeta nella sua patria).

I promotori chiedono sia a organizzazioni e associazioni sia a singoli, anche amici e conoscenti del Papa, di partecipare inviando un breve video di saluto e augurio o un breve messaggio scritto corredato da una foto. Il materiale va inviato o a un numero Whatsapp (+5491138051514) oppure all’indirizzo mail aniversariofrancisco2021@gmail.com. “Francesco – si legge nella nota dei promotori – chiede a tutti gli uomini, credenti o no, di pregare per lui, impegnandosi a farlo per tutti noi. Esprimere il nostro affetto per lui è un modo per pregare e augurargli il meglio per il suo enorme compito svolto a favore del mondo intero”.