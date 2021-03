Siria: Terre des Hommes, “da inizio conflitto aiuti umanitari per quasi cinque milioni di bambini e delle loro famiglie”

“Il 15 marzo 2021 segna il triste anniversario del decennale della guerra in Siria. Terre des Hommes, che è presente nel Paese e nella regione da prima del conflitto, non ha mai smesso di assistere la popolazione, con operatori presenti sul campo che lavorano incessantemente per dare protezione e ristabilire i diritti che la guerra sta drammaticamente negando ai bambini”. Lo ricorda in una nota la Fondazione, che per riportare l’attenzione sulla disperazione che affligge il Paese e la regione, promuove oggi una raccolta fondi sul sito aiutiamoibambinisiriani.org a favore di tutte le bambine e i bambini siriani che hanno bisogno di cure, protezione, istruzione e diritti e per ribadire l’urgenza di porre fine a questa grave crisi umanitaria.

“Sono quasi 5 milioni le persone aiutate da Terre des Hommes nella regione mediorientale, di cui 2 milioni in Siria e i restanti nei Paesi limitrofi in Giordania, Kurdistan iracheno e Libano. Si tratta di bambini, bambine e le loro famiglie che in questi dieci lunghi anni hanno perso i loro cari, la casa in cui vivevano, la possibilità di andare a scuola e giocare liberamente con gli amici, il diritto di curarsi e il lavoro per mantenere la famiglia”, ricorda ancora la nota della Fondazione.

Terre des Hommes, tra le poche ong presenti fin da prima del 2011, dallo scoppio della guerra è stata in grado di portare assistenza umanitaria immediata alle molte famiglie esuli e da allora ha strutturato interventi integrati, per cercare di alleviare le sofferenze e fare la differenza nelle vite di questi bambini. “Gli interventi, messi in atto in questi 10 anni in Siria, Kurdistan iracheno, Libano e Giordania, comprendono l’educazione in emergenza, in collaborazione con le istituzioni locali, per riabilitare scuole e creare centri educativi e programmi di educazione informale anche a distanza, dopo lo scoppio della pandemia, e sostegno a studenti universitari siriani. Poi assistenza medica per garantire il diritto alla salute di mamme e neonati, con team mobili che si spostano anche in zone poco accessibili, distribuzione di supplementi nutrizionali per combattere la purtroppo frequente malnutrizione e programmi dedicati a bambini e adulti con disabilità con fisioterapia, logopedia e supporto psicologico. Progetti innovativi per prevenire e combattere la violenza di genere e i matrimoni precoci, in forte aumento a causa delle situazioni di precarietà e insicurezza”.

“I 10 anni di guerra hanno causato sofferenze indicibili e impoverito gravemente la popolazione siriana, anche a causa delle sanzioni economiche – afferma Donatella Vergari, presidente di Terre des Hommes -. Noi di Terre des Hommes eravamo presenti in Siria prima del conflitto, non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo mai: siamo presenti in tutta la regione con il nostro staff e finché ai bambini siriani servirà un aiuto noi ci saremo. È ora che si volti pagina e si ristabilisca la pace, con la collaborazione di tutta la comunità internazionale”.