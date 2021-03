Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, domani webinar su vaccini, prevenzione e protocolli nel luoghi di lavoro

Ad un anno dalla dichiarazione dello stato di pandemia è iniziata la campagna di vaccinazione: quali sono i riflessi sulla salute dei lavoratori e sulle procedure di sicurezza nei luoghi di lavoro? I medici competenti possono imporre la vaccinazione del dipendente? L’indisponibilità al vaccino produce effetti sul contratto di lavoro? Sono richiesti adeguamenti dei protocolli in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro? Più in generale, in che modo l’organizzazione del lavoro può agire in termini di prevenzione?

A queste e altre domande risponderanno i relatori del webinar “Prevenzione ed evoluzione del Covid-19. L’impatto dei protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro” che sarà trasmesso on line domani martedì alle 15 e potrà essere seguito collegandosi alla homepage del sito Internet del Campus di Roma dell’Università Cattolica.

I lavori saranno aperti dal saluto di Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento di Scienze della vita e sanità pubblica della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica, e moderati da Marco Marazza, ordinario di Diritto del Lavoro e coordinatore della Sezione di Medicina e Diritto del Lavoro del Dipartimento di Scienze della vita e sanità pubblica dell’Ateneo. Intervengono docenti dell’Università Cattolica. Tra questi Ivan Borrelli, ricercatore di Medicina del Lavoro; Patrizia Laurenti, associata di Igiene Generale e Applicata; Fabio Pontrandolfi, dirigente dell’Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria e responsabile dei temi della Sicurezza sul lavoro; Pasqualino Albi, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università di Pisa.