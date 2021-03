Romania: fondi Ue per fornire acqua potabile in due regioni del Paese. Ferreira (Commissione), migliore qualità della vita e minor inquinamento

Acqua potabile di qualità e meno inquinamento: è il desiderio di tante località romene e oggi la Commissione europea ha annunciato lo stanziamento di altri 357 milioni di euro per la Romania. I finanziamenti europei saranno utilizzati per l’estensione e la modernizzazione delle reti d’acqua e per il trattamento delle acque reflue nelle provincie di Satu Mare e Brăila, la prima nel nord-ovest, l’altra nel sud-est del Paese. A Satu Mare verrà estesa di 260 km la rete di acqua potabile e di 450 km la rete per le acque reflue; verranno sostituite le vecchie tubature con altre nuove e saranno costruiti nuovi pozzi e centri per il trattamento delle acque. A Brăila, con questo finanziamento europeo, potranno continuare tre progetti già in corso, che provvedono a migliorare il funzionamento e la manutenzione delle reti d’acqua potabile e delle acque reflue nelle quattro reti della contea e in altre 41 località della provincia. Sempre a Brăila, un sistema di sorveglianza e controllo contribuirà a una elevata qualità dei servizi forniti ai consumatori e porterà alla riduzione dei costi per i beneficiari. “La politica di coesione dell’Ue cerca anche di proteggere e migliorare la qualità del bene più prezioso che abbiamo: l’acqua. Un’infrastruttura estesa e modernizzata per l’acqua potabile e per le acque reflue migliorerà l’accesso all’acqua, porterà alla riduzione dell’inquinamento del suolo e dell’acqua e contribuirà alla protezione della biodiversità. Garantendo la fornitura dell’acqua, contribuendo a una migliore salute della popolazione e a un ambiente più sano, questi progetti verranno a migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali”, ha affermato Elisa Ferreira, commissaria europea per la coesione e le riforme.

Con questi progetti finanziati dall’Ue, verrà inoltre stimolato lo sviluppo socioeconomico locale. Satu Mare è una provincia attraversata dal fiume Someș e ha circa 102mila abitanti; Brăila si trova sulla riva del Danubio e conta circa 180mila abitanti.