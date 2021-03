Coronavirus Covid-19: Prato, per il passaggio della provincia in zona rossa la diocesi sospende il catechismo in presenza in tutte le parrocchie

“Da oggi, lunedì 15 marzo, la provincia di Prato è passata in zona rossa. Al fine di evitare il diffondersi del contagio, a partire da oggi non sarà più possibile svolgere la catechesi in presenza e dunque non si potranno più svolgere gli incontri di catechismo in parrocchia con bambini e ragazzi”. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Prato.

“Le parrocchie sono però invitate a non interrompere il catechismo e a continuare gli incontri online, attraverso le varie piattaforme social disponibili”, precisa la nota.

La diocesi di Prato ricorda che “è comunque possibile anche in zona rossa partecipare alla messa – momento privilegiato per avere un contatto in presenza con i ragazzi – così come visitare i luoghi di culto per la preghiera personale. Questo ovviamente adottando tutte le misure anti contagio e avendo sempre l’accortezza di frequentare la propria parrocchia o la chiesa più vicina alla propria abitazione”.