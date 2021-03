Diocesi: Andria, domani una messa per i cinque anni dalla consacrazione episcopale di mons. Mansi

Ricorrerà domani, martedì 16 marzo, il 5° anniversario della consacrazione episcopale del vescovo di Andria, mons. Luigi Mansi. Per l’occasione, la comunità diocesana parteciperà ad una celebrazione eucaristica, alle 19.30, nella cattedrale di Santa Maria Assunta. “La Chiesa di Andria si stringe attorno al suo pastore, elevando al Signore il ringraziamento e la gratitudine per il prezioso ministero alla guida della diocesi”, si legge in una nota.

Da parte dei presbiteri, diaconi, religiosi e religiose, laici, operatori pastorali oltre che da associazioni, movimenti ecclesiali e dai fedeli tutti “gli auguri più sinceri per un fecondo ministero”: “Uniti nella preghiera di lode per il dono ricevuto con il vescovo Mansi, segno di unità e di servizio del ‘buon pastore’ che ama il suo gregge a lui affidatogli”. Si potrà accedere in cattedrale liberamente fino a esaurimento dei posti disponibili, nel pieno rispetto delle norme anti contagio. La messa sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon, canale 18 e in hd 518, a partire dalle 19.30.