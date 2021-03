Coronavirus Covid-19: il 18 marzo webinar su etica e morale nella medicina e nella cura. A confronto clinici, esponenti religiosi, politici e giornalisti

“Approcci innovativi tra etica e morale al tempo della pandemia – Confronto medico scientifico e riflessioni sul diritto alla cura per la vita” è il titolo del webinar in programma il prossimo 18 marzo, dalle 10 alle 13. Ad aprire i lavori il saluto del sottosegretario al ministero della Salute, Pierpaolo Sileri.

“La pandemia di Covid-19 ha stravolto ogni schema della nostra quotidianità” e “ha inciso sull’assetto organizzativo e assistenziale del Servizio sanitario nazionale (Ssn)”, si legge nella presentazione. “Oltre a tutti gli aspetti materiali”, vi è “una dimensione etica, filosofica, morale con cui diventa sempre più necessario fare i conti”. L’etica è presente in ogni aspetto della medicina: la pratica medica senza l’etica perde senso e significato”; pertanto, “a fronte di questa emergenza sanitaria, in cui il medico è anch’esso un attore primario, si evidenziano alcune questioni etico-cliniche che verranno esplicitate sia dal punto di vista del medico di medicina generale che da quello dello specialista”. Di qui il confronto con esponenti religiosi, parlamentari, clinici, specialisti uomini delle istituzioni, giornalisti.

Al webinar interverranno fra gli altri don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della salute della Cei; rav. Riccardo Di Segni, rabbino capo di Roma; Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma; Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simiti; Claudio Cricelli, presidente della Simg; Andrea Arcangeli, direttore della Sanità e igiene dello Stato della Città del Vaticano. La conclusioni sono affidate a Paola Binetti.