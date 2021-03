Relazioni internazionali: Sioi, da oggi on line il nuovo sito web

È da oggi online il nuovo sito web della Sioi Una (Società italiana per l’Organizzazione internazionale), caratterizzato da una architettura dell’informazione nuova e più intuitiva, per accedere alla molteplicità delle attività della Sioi che da oltre 70 anni è impegnata nella formazione, nell’informazione e nell’orientamento dei giovani. Il sito si avvale, si legge in una nota della Sioi, di “un’interfaccia grafica chiara ed efficace per favorire l’incontro tra coloro che si affacciano al mondo delle relazioni internazionali per esigenze di formazione, professionali o per semplice interesse e le numerose proposte formative, attività convegnistiche, iniziative ed eventi speciali della Società. Un universo di contenuti facilmente accessibili che grazie all’approccio responsive design permetterà alta navigabilità, completa fruizione delle informazioni e interazione, anche attraverso i dispositivi mobili”. L’approfondimento delle tematiche care alla Sioi, si legge nel messaggio di benvenuto del presidente Franco Frattini sul nuovo website, “si realizza anche attraverso le preziose risorse offerte dai nostri canali social e dal sito www.sioi.org, ora in una veste completamente rinnovata: uno spazio virtuale di grande utilità, ma che certamente non intende sostituirsi al colloquio diretto con tutti i suoi interlocutori che, per la Sioi, rimane sempre centrale e prioritario”. Complementari al sito istituzionale sono i canali social che consentono il costante aggiornamento: Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Youtube.